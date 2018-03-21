Топилин раскритиковал регионы за медленные выплаты из маткапитала

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава Минтруда РФ Максим Топилин раскритиковал несколько регионов за медленный процесс принятия решений по ежемесячным выплатам из материнского капитала в рамках нового "демографического пакета", начавшего действовать в РФ с начала 2018 года, передает корреспондент ТАСС.

"Это и Кострома, и Хакасия, и Владимир, и Республика Адыгея, Новосибирская область и ряд других регионов - пока по выплатам на второго ребенка из маткапа дела обстоят, мягко говоря, на мой взгляд, неважно", - сказал Топилин, выступая на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России.

Топилин пояснил, что, по данным на 13 марта, принято 1759 заявлений на выплаты из материнского капитала, при этом положительных решений принято только 911. "Это 3,5% от возможных выплат. Коллеги, я очень прошу еще раз себе это в качестве галочки поставить, потому что так дело не пойдет", - отметил министр.

Топилин напомнил, что законопроект о сокращении срока выдачи сертификата на материнский капитал уже проходит согласование и призвал регионы быть готовыми к его принятию. Топилин подчеркнул, что все ресурсы для перехода к новой системе в регионах есть.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин выдвинул комплекс инициатив по улучшению рождаемости в России. Среди них - введение с 1 января 2018 года ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет, продление программы материнского капитала до конца 2021 года, введение дополнительных возможностей использования средств материнского капитала, а также введение ежемесячных выплат из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им полутора лет.