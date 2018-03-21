Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Топилин раскритиковал регионы за медленные выплаты из маткапитала

Общество
21 марта, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Глава Минтруда рассказал о выделении лишь 3,5% от возможных отчислений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава Минтруда РФ Максим Топилин раскритиковал несколько регионов за медленный процесс принятия решений по ежемесячным выплатам из материнского капитала в рамках нового "демографического пакета", начавшего действовать в РФ с начала 2018 года, передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также

Топилин поручил составить социальные портреты бедных семей для повышения качества их жизни

Минтруд предлагает вдвое сократить сроки выдачи сертификата на материнский капитал

Кабмин упростил порядок использования материнского капитала для адаптации детей-инвалидов

"Это и Кострома, и Хакасия, и Владимир, и Республика Адыгея, Новосибирская область и ряд других регионов - пока по выплатам на второго ребенка из маткапа дела обстоят, мягко говоря, на мой взгляд, неважно", - сказал Топилин, выступая на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России.

Топилин пояснил, что, по данным на 13 марта, принято 1759 заявлений на выплаты из материнского капитала, при этом положительных решений принято только 911. "Это 3,5% от возможных выплат. Коллеги, я очень прошу еще раз себе это в качестве галочки поставить, потому что так дело не пойдет", - отметил министр.

Топилин напомнил, что законопроект о сокращении срока выдачи сертификата на материнский капитал уже проходит согласование и призвал регионы быть готовыми к его принятию. Топилин подчеркнул, что все ресурсы для перехода к новой системе в регионах есть.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин выдвинул комплекс инициатив по улучшению рождаемости в России. Среди них - введение с 1 января 2018 года ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет, продление программы материнского капитала до конца 2021 года, введение дополнительных возможностей использования средств материнского капитала, а также введение ежемесячных выплат из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им полутора лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Адыгея Хакасия Костромская область Владимирская область Новосибирская область
Страны
Россия
Персоны
Топилин, Максим Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Посол Китая не будет присутствовать на встрече в МИД РФ по Солсбери
5
Более 20 детей в Волоколамске госпитализированы с признаками интоксикации
6
Причиной стрельбы в школе Шадринска мог стать конфликт между учениками
7
В Волоколамске 50 детей обратились к врачам с жалобами на самочувствие
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов