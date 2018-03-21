В Москве открыли Центр оперативного управления ГУ МВД

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в среду открыли в столице новый Центр оперативного управления столичного ГУ МВД.

Как отметил министр, подобного уровня учреждений нет даже в центральном аппарате МВД. "Центр действительно на сегодняшний день является передовым учреждением нашей системы. То, что здесь сделано, заслуживает внимания", - подчеркнул Колокольцев.

В свою очередь Собянин отметил, что городские власти активно взаимодействуют как с министерством, так и с ГУ МВД. "Вопросы безопасности столицы и москвичей являются приоритетными в деятельности правительства Москвы", - сказал он. По его словам, за последние годы город построил для системы МВД около 10 капитальных объектов, еще около 170 объектов отремонтированы. "Мы стараемся обновлять технику, технологии, информационные технологии ГУ МВД для того, чтобы их работа была еще более эффективной", - отметил мэр.

Собянин поблагодарил сотрудников столичной полиции за работу по обеспечению безопасности горожан и гостей города. "Действительно, то, что в последние годы происходит с точки зрения безопасности, не может не радовать. Преступность с каждым годом снижается, и в этом большая заслуга правоохранительных органов. С новосельем!" - добавил он.

Центр оперативного управления, расположенный на Петровке, 38, предназначен для развертывания межведомственного оперативного штаба и организации непрерывного управления силами и средствами при возникновении нештатных ситуаций, в ходе мероприятий по обеспечению охраны правопорядка в период проведения крупных общественно-политических, массовых и спортивных мероприятий на территории Москвы. В период проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу он станет ситуационным центром.

Новое здание состоит из восьми этажей, его площадь превышает 14 тыс. кв. метров. В нем созданы системы обеспечения радиотехнической безопасности и защиты информации в выделенных помещениях, а также системы получения и обработки данных. Есть также вертолетная площадка, которая может быть использована в экстренных ситуациях.