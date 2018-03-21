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В Индии появятся автобусы для женщин

Общество
21 марта, 12:39 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

50 единиц общественного транспорта выйдут на маршрут в штате Уттар-Прадеш

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. В ближайшее время на маршруты в индийском штате Уттар-Прадеш выйдут автобусы для женщин. Об этом заявило правительство региона.

Как сообщил в среду главный министр штата Йоги Адитьянатх, на линии выпустят 50 розовых автобусов, кондукторами в них будут исключительно женщины. Кроме того, в 10 автобусах водителями также будут работать женщины. 

Общественный транспорт считается для индианок одним из самых опасных мест. В 2012 году группа молодых людей в Дели изнасиловала студентку в автобусе, после чего девушка скончалась.

Первый розовый автобус был представлен властям штата еще в 2017 году. Проект был одобрен. Транспорт оборудован кондиционером, а также тревожными кнопками. 

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