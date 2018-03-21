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Воронежских школьников отправили на карантин по гриппу и ОРВИ

Общество
21 марта, 12:30 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 21, марта. /ТАСС

Всего на незапланированные каникулы уйдут 90 тыс. детей

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ВОРОНЕЖ, 21 марта. /ТАСС/. Все 117 общеобразовательных школ Воронежа, в которых обучаются более 90 тыс. детей, уйдут на досрочные каникулы с 22 марта. Вначале они уйдут на трехдневный карантин, после которого начнутся весенние каникулы, сообщили ТАСС в управлении образования администрации города Воронежа.

"С 22 марта по рекомендации Роспотребнадзора по Воронежской области более 90 тыс. учащихся 117 школ Воронежа отправляются на карантин, а с 26 марта начинаются весенние каникулы", - сказали в городской администрации.

Как уточнили в Роспотребнадзоре по региону, за неделю число заболевших ОРВИ и гриппом выросло до 13,4 тыс. человек, что на 16% выше эпидпорога. Среди них 8,16 тыс. детей до 14 лет - это 60,6% от общего числа заболевших. В регионе циркулирует преимущественно вирус гриппа А (H1N1)-09. В Воронежской области от гриппа привиты более 975 тыс. человек, что составляет почти 42% жителей региона.

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