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Топилин поручил составить социальные портреты бедных семей для повышения качества их жизни

Общество
21 марта, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Министр отметил, что информация должна включать в себя сведения о доходах и другие данные

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Регионы должны к 1 июля с помощью единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) составить "портреты" бедных семей для дальнейшей индивидуальной работы с ними в целях повышения качества их жизни, заявил на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России (ПФР) глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"Президентом также поставлена задача по снижению уровня бедности в два раза. Мы потребуем... "портреты" на основании ЕГИССО", - сказал Топилин. По его словам, "портреты" должны включать сведения о доходах и другие важные данные.

Он добавил, что система позволяет провести такой анализ и собрать необходимые сведения. "Мы исходим из того, что это очень важно. Нам нужно дойти до каждой семьи, мы должны будем работать с каждой семьей, регионы будут работать с каждой семьей, чтобы разобраться в причинах", - сказал Топилин.

Министр отметил, что для повышения уровня жизни таких семей необходимо помочь им выйти на нормальный уровень доходов и траекторию по линии занятости.

Единая государственная информационная система социального обеспечения начала работать в России с 1 января 2018 года. Система позволяет гражданам и органам власти получать всю актуальную информацию о существующих в России мерах социальной поддержки, а также рекомендации. Оператором системы является Пенсионный фонд России. Система призвана повысить эффективность управления в области государственной социальной помощи, повысить уровень информированности граждан о правах на социальное обеспечение и снизить их физические и временные затраты при получении мер социальной поддержки.

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