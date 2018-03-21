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Москва уже несколько лет не испытывает дефицита врачей

Общество
21 марта, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Всего в столице заняты более 121 тыс. медицинских работников

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более 121 тыс. медицинских работников задействованы в системе здравоохранения Москвы, существенного дефицита врачей город не испытывает, сообщил в среду журналистам заммэра столицы Леонид Печатников.

"По состоянию на 1 января 2018 года медицинскую помощь населению города Москвы оказывали 121 524 работника. В 2016 году - 141 401 человек. Существенного дефицита врачей в московском здравоохранении не отмечается уже несколько лет. Существует определенная потребность в специалистах, которая ежегодно оценивается и определяется рядом мероприятий для ее устранения", - сказал он.

По словам заммэра, для заполнения имеющихся вакансий в медицинских организациях осуществляется целевая подготовка врачей. Так, в 2017 году в рамках программы в медицинские вузы Москвы было зачислено 395 человек. Около 18 тыс. медиков прошли курсы повышения квалификации и переподготовки.

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