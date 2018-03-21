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Патриарх Кирилл призвал повысить качество преподавания русского языка на Северном Кавказе

Общество
21 марта, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Патриарх предложил решать проблему недостаточного качества преподавания русского языка в школах СКФО путем подготовки квалифицированных учителей

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Недостаточное качество преподавания русского языка в школах на Северном Кавказе приводит к проблемам у выпускников, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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"Известно, что выпускники школ, расположенных в регионах Северного Кавказа, показывают невысокие результаты по русскому языку и русской литературе. Это не может не беспокоить, потому что это сказывается на возможности этих выпускников поступать в вузы, где высокие требования к знанию русского языка", - сказал он на заседании президиума Общества русской словесности в храме Христа Спасителя.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, эта ситуация ведет к понижению статуса русского языка, "играющего ключевую роль в объединении российской нации и являющегося важнейшей составляющей культурного кода нашей страны".

Патриарх предложил решать эту проблему путем подготовки квалифицированных учителей. "Очевидно, что здесь нужна помощь и содействие, прежде всего в обеспечении квалифицированными педагогическими кадрами", - добавил он.

Общество русской словесности создали в марте 2016 года. Возглавил новую организацию патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Общество призвано объединить усилия государства, ученых, преподавателей, деятелей искусства и любителей словесности по сохранению и изучению русского языка и литературы.

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