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Пять главврачей в Москве получили должность по программе "Лидер.Мед"

Общество
21 марта, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Как сообщил заммэра Леонид Печатников, большая часть заявок для участия в проекте поступает от медиков, работающих в системе столичного здравоохранения

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пять специалистов, принимающих участие в программе по формированию кадрового резерва управленцев в медицине "Лидер.Мед", стали главврачами. Об этом в среду сообщил журналистам заммэра столицы Леонид Печатников.

"Проект "Лидер.Мед" направлен на формирование кадрового резерва столичного здравоохранения, он позволит выявить наиболее перспективных специалистов, которые смогут пополнить состав лучших руководителей наших поликлиник и больниц. В настоящее время пять участников проекта назначены на должности главных врачей городских медицинских учреждений департамента здравоохранения Москвы", - сказал он.

По словам Печатникова, основное количество заявок для участия в программе поступает от врачей, работающих в системе столичного здравоохранения. В проекте также принимают участие и специалисты из других российских регионов: Ставрополя, Нижнего Новгорода, Сургута, Сыктывкара, Оренбурга, Казани, Омска, Нижневартовска, Иваново.

Проект "Лидер.Мед" начал свою работу в августе 2017 года, его основной целью является отбор сотрудников отрасли, мотивированных на построение карьеры в системе столичного здравоохранения и замещения вакантных руководящих должностей в медицинских организациях Москвы. Программа определения кандидатов в кадровый резерв представляет собой четыре этапа, каждый из которых сопровождается оценкой управленческих, коммуникационных и личностно-деловых качеств участников.

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