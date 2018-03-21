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Концентрация сероводорода в воздухе Москвы вернулась в норму

Общество
21 марта, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Отмечается, что утром превышения предельно допустимой концентрации сероводорода были зафиксированы на юго-востоке и востоке столицы

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Автоматические станции мониторинга качества воздуха "Мосэкомониторинга" зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации сероводорода на востоке и юго-востоке Москвы утром, однако к 11 часам дня ситуация нормализовалась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Мосэкомониторинга" в среду.

"На 8 утра по сероводороду были незначительное превышение порога запаха. Превышения были на юго-востоке и востоке Москвы. В дневные часы ожидаются метеоусловия, способствующие рассеиванию, ситуация нормализовывается", - сообщили ТАСС.

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