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Белоруссия подготовила усеченный вариант соглашения с РФ о взаимном признании виз

Общество
21 марта, 13:08 UTC+3 МИНСК МИНСК 21, марта. /ТАСС

Документ позволит обеспечить беспрепятственный транзит футбольных болельщиков из республики в Россию

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МИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Белоруссия и России могут договориться о подписании до ЧМ-2018 подготовленного Минском усеченного варианта соглашения о взаимном признании виз. Он позволит обеспечить беспрепятственный транзит футбольных болельщиков в РФ, заявил ТАСС в среду начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

"Проект усеченного варианта соглашения [по визам] подготовлен белорусской стороной для того, чтобы удовлетворить чаяния одних и опробовать на практике механизмы работы будущего большого соглашения о взаимном признании виз", - отметил представитель МВД республики.

Бегун считает, что в настоящее время возможно "подписать малое соглашение, в котором заложены фундаментальные основы большого соглашения за исключением некоторых моментов". "Они касаются договоренностей о взаимодействии информационных ресурсов, которого пока нет, а также сроков пребывания [граждан третьих стран], перечня [этих] государств", - уточнил глава департамента.

Он пояснил, что в случае заключения малого соглашения оно будет действовать непосредственно до вступления основополагающего межправительственного соглашения о взаимном признании виз.

Бегун проинформировал, что белорусская сторона направила российским коллегам проект так называемого малого соглашения и ждет приглашения на очередные консультации в Москву. "Пока такого приглашения не поступало", - заключил начальник департамента МВД Белоруссии.

О визовом соглашении

Для решения вопросов, связанных с подготовкой проекта соглашения между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз, была создана совместная рабочая группа. Ранее стороны отмечали, что заинтересованы в принятии этого документа в первом квартале 2018 года в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу.

Посол РФ в Белоруссии Александр Суриков предположил, что белорусско-российское соглашение по визам может быть подписано в апреле или мае. Предполагается, что заключение договоренности позволит урегулировать вопросы, касающиеся действующего в Белоруссии порядка пятидневного безвизового пребывания для иностранцев, а также проезда граждан других государств в РФ транзитом через республику.

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