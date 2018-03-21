Парк для маломобильных групп населения будет создан в Архангельске по итогам голосования

АРХАНГЕЛЬСК, 21 марта. /ТАСС/. Парк с зонами отдыха, который учтет особенности и пожелания маломобильных групп населения, будет создан в Ломоносовском округе Архангельска по итогам рейтингового голосования, которое проходило 18 марта в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда". Как сообщает пресс-служба администрации Архангельска, за создание парка отдали свои голоса 22,5% участников голосования.

"По итогам голосования, больше всего голосов - 8202 или 22,5 % - отдано за парк на 23-й Гвардейской Дивизии за кинотеатром "Русь". На втором месте - парк на проспекте Ленинградский между ул. П. Галушина и ул. Красная звезда: 5924 голоса или 16, 24 %. Третье место - у Набережной протоки реки Кузнечиха: 5862 или 16, 07 %", - говорится в сообщении.

В настоящее время в том месте, где планируется создание парка, находится пустырь площадью примерно 2 га, поросший кустарником.

"Ориентировочная стоимость проекта - 60-70 млн рублей. Здесь будут обустроены зоны отдыха для всех: от детей до пожилых людей, и, самое главное, это будет первый парк, где будут учтены пожелания маломобильных групп населения: будут подъезды для инвалидных колясок, дорожки. Что касается деревьев, то будем формировать аллеи. Плюс подъезды, подходы к парку - проект дорабатывается. Понятно, что разом это все не сделать", - сказал ТАСС заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.

После проведения госэкспертизы проекта будет пересчитана сметная стоимость предстоящих работ. В апреле пройдут конкурсные процедуры по определению подрядчика, начало работ по благоустройству запланировано на июнь.

Всего в голосовании приняло участие 36 468 жителей города (в Архангельске проживает около 350 тыс. человек). На первом этапе для интернет-голосования горожанам было предложено 16 проектов, из них на итоговое голосование было вынесено восемь