Песков: Путин в курсе проблем со свалками в Подмосковье

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин регулярно получает доклады от властей Москвы и Подмосковья относительно планов по решению проблем, связанных с мусорными полигонами. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В то же время он не стал комментировать самые последние эпизоды, сославшись на отсутствие полной информации о происходящем в эти минуты.

"Это очень ответственная тема. Я не могу голословно отвечать, потому что не располагаю точной информацией о том, что происходит прямо сейчас", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о предположительном отравлении в среду почти 30 детей в Волоколамске из-за возможного сильного выброса сероводорода на мусорном полигоне "Ядрово".

"Я уже рассказывал, что президент, конечно, постоянно информируется по тем мерам, которые предпринимаются", - напомнил Песков. "И президент неоднократно имел контакты с руководством Москвы и Подмосковья и получал доклады относительно планов по расшивке этих проблем", - отметил он. "Эти планы очень сложные, они не могут быть решены в одночасье, но они имеются и они очень комплексные. Это очень серьезные планы", - подчеркнул пресс-секретарь президента.