Около 2 тыс. нижегородских семей получили региональный маткапитал на третьего ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 марта. /ТАСС/. Около двух тысяч нижегородских семей получили региональный материнский капитал на третьего ребенка в размере 100 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"Одна тысяча 965 семей в Нижегородской области уже получили сертификат на региональный материнский капитал - 100 тыс. рублей - на третьего ребенка", - приводит пресс-служба слова министра социальной политики региона Андрея Гнеушева.

По его словам, за счет государственных мер поддержки, в частности пособия на первенца, материнского капитала на второго ребенка из федерального бюджета (453 тыс. рублей), наблюдается рост числа многодетных семей в регионе. "Только за последние пять лет их количество увеличилось с 14 тыс. до 23 тыс.", - подчеркнул он.

В Нижегородской области при рождении с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно третьих или последующих детей семьи имеют право на получение 100 тысяч рублей в рамках программы регионального материнского капитала. Право на региональный материнский капитал закрепляется путем выдачи свидетельства. Реализация указанных свидетельств начнется с 1 июля 2018 года - по истечении полутора лет с даты рождения третьего либо последующего ребенка. Средства регионального маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, на ремонт квартиры, на образование ребенка, лечение и отдых детей.

Всего в Нижегородской области за счет материнского капитала жилищные условия улучшили более 82 тыс. нижегородских семей, из них 56,6 тыс. семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты.