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Парк у храма иконы Божией Матери в поселке Рублево благоустроят и озеленят до августа

Общество
21 марта, 13:26 UTC+3

Отмечается, что подача заявок от подрядчиков завершится 30 марта

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на аукцион благоустройство и озеленение парка, прилегающего к храму иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет" в поселке Рублево в Москве. Информация об этом размещена на портале поставщиков.

Начальная стоимость контракта составляет более 28,1 млн рублей. Подача заявок проводится до 30 марта. Как сообщается на портале столичной мэрии, будущему подрядчику предстоит благоустроить парковую территорию в Рублеве, в том числе проложить дорожки из тротуарной плитки, постелить асфальт в зону въезда, обеспечить специальное покрытие для детской площадки, установить бортовой камень, подпорные стенки и лестничные спуски.

"Также победителю необходимо установить наружное освещение, садово-парковое оборудование и обустроить детскую площадку", - говорится в сообщении.

Общая площадь благоустраиваемого участка - 0,8 гектара. Все работы необходимо выполнить до 1 августа 2018 года.

Строительство первого в Москве храма иконы Божией Матери "Неувядаемый цвет" в Рублеве началось в 2008 году, полностью завершилось в 2014 году. 

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