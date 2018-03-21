Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заммэра Печатников заявил, что уровень зарплаты врачей Москвы соответствует майским указам

Общество
21 марта, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Средняя зарплата столичного медика составляет 135 тыс. рублей, отметил Леонид Печатников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Москвы заявили о том, что средний уровень заработной платы столичных врачей по итогам февраля текущего года достиг отметки в 135 тыс. рублей, что соответствует "майским указам" президента. Об этом в среду сообщил журналистам заммэра Москвы Леонид Печатников.

"Средняя зарплата московского врача по итогам января и февраля достигла 135 тыс. рублей, что соответствует указам президента Российской Федерации. Это 200% от среднемесячного дохода по городу", - сказал он.

Печатников уточнил, что "в эту среднюю зарплату не входят главные врачи, заместители, администраторы - они иногда получают, мягко говоря, гораздо больше".

Ранее президент России Путин выразил уверенность, что властям РФ удастся достичь плана поднять уровень зарплат врачей до 200% от средней по региону к 2018 году, а у младшего и среднего персонала до - 100%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Майские указы президента
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин поручил своей администрации проработать переданный ему "список Собчак"
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Визовые центры Польши в России приостанавливают работу
7
Заявление МИД на встрече с послами зарубежных государств по делу Скрипаля. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов