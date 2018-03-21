Заммэра Печатников заявил, что уровень зарплаты врачей Москвы соответствует майским указам

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Москвы заявили о том, что средний уровень заработной платы столичных врачей по итогам февраля текущего года достиг отметки в 135 тыс. рублей, что соответствует "майским указам" президента. Об этом в среду сообщил журналистам заммэра Москвы Леонид Печатников.

"Средняя зарплата московского врача по итогам января и февраля достигла 135 тыс. рублей, что соответствует указам президента Российской Федерации. Это 200% от среднемесячного дохода по городу", - сказал он.

Печатников уточнил, что "в эту среднюю зарплату не входят главные врачи, заместители, администраторы - они иногда получают, мягко говоря, гораздо больше".

Ранее президент России Путин выразил уверенность, что властям РФ удастся достичь плана поднять уровень зарплат врачей до 200% от средней по региону к 2018 году, а у младшего и среднего персонала до - 100%.