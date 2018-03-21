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Центр спортивной медицины откроется в Грозном в 2020 году

Общество
21 марта, 13:59 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 21, марта. /ТАСС

Проходить реабилитацию в учреждении смогут не только спортсмены, но и пациенты после тяжелых травм и операций

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ГРОЗНЫЙ, 21 марта. /ТАСС/. Строительство Центра реабилитации и спортивной медицины планируют завершить в Грозном в 2020 году, сообщил ТАСС в среду министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

"Центр спортивной медицины у нас строится совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России. Мы выбрали площадку вблизи туристического комплекса "Грозненское море". Это долгосрочный проект, открытие которого запланировано на 2020 год", - отметил глава ведомства.

По его словам, проходить реабилитацию в учреждении смогут не только спортсмены, но и пациенты после тяжелых травм и операций.

"У нас сильные партнеры, которые осуществляют медицинское сопровождение сборных страны в разных видах спорта. Надеемся, с их помощью мы не потеряем время на становление службы и сразу сможем взять необходимую планку. Ожидается, что он станет одним из лучших в России", - сказал Сулейманов.

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