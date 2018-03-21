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ОНФ предложит доверенным лицам Путина подключиться к работе движения

Общество
21 марта, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева отметила, что после выборов 2012 года Народный фронт контролировал исполнение майских указов президента

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен предложить доверенным лицам Владимира Путина принять участие в работе экспертных площадок движения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОНФ, поступившем в ТАСС в среду.

"После президентских выборов 2012 года Народный фронт по поручению президента плодотворно работал с доверенными лицами. Мы вместе контролировали исполнение майских указов и поручений президента, следили за положением дел на местах, сотрудничали по многим другим отраслевым вопросам и теперь мы предложим всем доверенным лицам продолжить эту работу", - приводит пресс-служба движения слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой.

Она напомнила, что в настоящий момент в ОНФ действует пять тематических экспертных площадок: "Общество и власть: прямой диалог", "Качество повседневной жизни", "Образование и культура как основы национальной идентичности", "Честная и эффективная экономика" и "Социальная справедливость".

"Движение зарекомендовало себя как эффективная экспертная площадка, объединяющая активных и инициативных граждан, где всегда профессионально анализируются наиболее чувствительные проблемы регионов и формируются предложения по их решению. Вместе мы можем сделать работу по выполнению задач, поставленных главой государства, еще более эффективной и успешной, коммуникационный потенциал доверенных лиц может стать важным подспорьем в нашей работе", - заключила Тимофеева.

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