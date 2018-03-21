Активисты московского ОНФ назвали Зеленоград самым активным округом по борьбе со свалками

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Зеленоградский и Восточный административные округи Москвы возглавили рейтинг по борьбе с незаконными свалками, который составили активисты столичного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы отделения, поступившем в ТАСС в среду.

"Активисты проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Москве проанализировали данные интерактивной карты свалок kartasvalok.ru и составили рейтинг работы органов власти по ликвидации навалов мусора на территории мегаполиса. Самым отзывчивым на обращения граждан оказался Зеленоград: там абсолютно все заявленные на карте свалки были убраны, на втором месте по оперативности - Восточный округ (93% незаконных свалок убрано)", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, также активно ликвидировали незаконные мусорные полигоны власти Северного и Северо-восточного округов - по 75% заявленных на карте свалок ликвидировано.

Всего за время работы карты свалок в Москвы жители столицы отметили 125 проблемных территорий, при этом к настоящему моменту 72 свалки ликвидированы полностью, 52 находятся в работе, уточнили в ОНФ Москвы.

"Останавливаться нельзя. Борьба ОНФ с отходами продолжается. Эксперты московского штаба Народного фронта призывают жителей столицы отмечать на интерактивной карте любые подозрительные скопления мусора, поскольку это помогает активнее бороться с незаконными свалками", - подчеркнула член московского штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Москве Наталья Розина.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи с началом в России Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действуют нелегальные свалки. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФпроверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных полигонов.