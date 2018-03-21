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Школы в Волоколамске работают в обычном режиме после выброса свалочного газа

Общество
21 марта, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что 50 детей обратились в врачам за помощью, специалисты не связывают это с полигоном "Ядрово"

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Образовательные учреждения Волоколамского района Московской области продолжат работать в штатном режиме после выброса свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово", сообщили в среду в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ранее местные власти подтвердили, что в муниципалитете в ночь с 20 на 21 марта произошел очередной залповый выброс свалочного газа с мусорного полигона "Ядрово".

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, 23 ученика с признаками отравления предположительно из-за резкого запаха сероводорода, который входит в состав свалочного газа, были госпитализированы. В свою очередь в минздраве региона сообщили, что к врачам с жалобами на плохое самочувствие, в том числе тошноту, головокружение, сыпь, обратились 50 школьников, из которых госпитализированы пятеро. По данным министерства, специалисты не связывают эти обращения с выбросом свалочного газа.

"Школы и детские сады в районе работают в штатном режиме. Управление системой образования Волоколамского района оставляет за родителями детей право решать, посещать ли школу или детский сад, пропуски занятий отмечаться не будут. В ночь с 20 на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, оперативный штаб с ночи работает на полигоне", - говорится в сообщении. По данным администрации, источник выброса найден и ликвидирован.

Ранее сообщалось, что местные жители жаловались на плохие условия жизни вблизи свалки и неприятный запах, распространяющийся с нее, в связи с этим 3 и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги. Его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев, до 15 июня. К этой дате нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

Согласно планам Министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в апреле, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 23-24 марта, будет работать как минимум до 2030 года и принимать порядка 600 тыс. тонн отходов ежегодно.

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