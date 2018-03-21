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"Российский учебник" будет развивать новые компетенции учителей на Салоне образования

Общество
21 марта, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Мероприятие пройдет с 18 по 21 апреля на ВДНХ

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Корпорация "Российский учебник" проведет ряд мероприятий по развитию новых компетенций для педагогов на Московском международном салоне образования (ММСО) 2018 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе корпорации.

"В этом году повестка кластера "Общее образование" охватывает широкий круг вопросов, объединенных темой будущего: влияние искусственного интеллекта, виртуальной реальности и цифровой образовательной среды на образование школьников, возможности выбора индивидуального учебного плана, новая организация пространства школы и класса, развитие и изменение прежних моделей обучения. Корпорация "Российский учебник" в рамках кластера подготовит мероприятия, направленные на развитие новых компетенций педагогов России", - отметили в пресс-службе.

Также будут представлены результаты исследования взглядов российских учителей на развитие навыков XXI века среди сегодняшних школьников и студентов, проведенного Институтом образования "Высшей школы экономики" в партнерстве с "Российским учебником" и Московским городским педагогическим университетом.

В этом году корпорация "Российский учебник", в которую входят крупные издательства учебной литературы "Дрофа", "Вентана-Граф", "Астрель", "Дрофа - новая школа" и цифровая образовательная платформа LECTA, выступит стратегическим партнером V Московского международного салона образования. "Сегодня мы персонализировано работаем почти с третью педагогов страны, а это значит, что мы обязаны стать значимой частью главного образовательного события года - Московского международного салона образования", - прокомментировал сотрудничество генеральный директор корпорации "Российский учебник" Александр Брычкин.

"В этом году салон станет площадкой для исследования будущего российского образования. Профессиональное развитие педагогов является его необходимой составляющей, без этого движение вперед было бы невозможно", - отметил директор ММСО Максим Казарновский.

V Московский международный салон образования пройдет с 18 по 21 апреля 2018 году в 75-м павильоне ВДНХ.

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