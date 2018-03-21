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Центр проведения ЭКО создадут на Кавказских Минеральных Водах

Общество
21 марта, 14:42 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 21, марта. /ТАСС

Подготовка к созданию центра начнется в 2018 году

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СТАВРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют создать центр проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на территории Кавказских Минеральных Вод. Площадку для строительства могут определить в 2018 году, сообщила в среду пресс- служба губернатора региона.

"Губернатор [Ставропольского края Владимир Владимиров] поставил задачу расширить доступ к ЭКО на базе государственных медучреждений края. <…> Отдельно Владимир Владимиров поручил создать крупный центр проведения ЭКО в регионе Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении.

Подготовка к созданию центра должна начаться в 2018 году. "Уже в этом году необходимо определить площадку для создания такого объекта и источники финансирования", - цитирует пресс-служба Владимирова. По данным министерства здравоохранения края, в регионе процедуру ЭКО проводят четыре медицинских учреждения. Планируется, что во второй половине 2018 года эта медицинская услуга будет доступна и на базе краевого перинатального центра в Ставрополе.

С 2013 года экстракорпоральное оплодотворение проводится в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. За это время благодаря ЭКО на Ставрополье родились более 1,5 тыс. детей.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о четырех главных событиях в родовспоможении за последние шесть лет, которые позволили сохранить жизни матерей и детей в России. В их числе Скворцова назвала развитие вспомогательных репродуктивных технологий - за 2017 год в России провели более 66 тыс. циклов ЭКО, что на 39% больше, чем в 2016 году. Она также отметила, что обеспечение доступности этих технологий - одна из главных задач министерства по этому направлению.

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