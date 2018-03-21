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Глава Подмосковья информирует администрацию президента о ситуации с полигонами ТБО

Общество
21 марта, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Ситуация с мусорными полигонами находится на личном контроле губернатора, отметили в пресс-службе главы региона

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев информирует о ситуации с мусорными полигонами в регионе администрацию президента. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы области в официальном канале в Telegram.

"Андрей Воробьев держит ситуацию с полигонами ТБО на личном контроле и информирует администрацию президента и правительство РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 50 детей из разных школ Волоколамска Московской области обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, пятеро были госпитализированы. Местные жители связывали ухудшение самочувствия школьников с выбросом свалочного газа на местном полигоне бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью. Однако врачи не усмотрели связи состояния детей и происходящих на свалке процессов.

Также сообщалось, что местные жители с конца февраля жаловались на плохие условия жизни вблизи свалки и неприятный запах, распространяющийся с нее. 3 и 10 марта в Волоколамском районе прошли митинги в этой связи. Его участники требовали закрыть и рекультивировать полигон и уволить нескольких должностных лиц.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев, до 15 июня, и взял ее на личный контроль. За это время нидерландская компания Multriwell должна возвести и запустить на свалке систему сжигания свалочного газа.

Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 23-24 марта, будет работать как минимум до 2030 года и принимать порядка 600 тыс. тонн отходов ежегодно. 

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