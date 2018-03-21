Метеорологи к концу 2019 года научатся предсказывать смерчи и шквалы на подступах к Москве

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Современная система прогнозирования погоды, которая создается в Москве, позволит отслеживать в оперативном режиме зарождающиеся опасные погодные явления и предсказывать характер развития смерчей, шквалов и проливных дождей. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Предполагается, что сеть будет состоять, прежде всего, из 10 метеорологических локаторов с доплеровским эффектом, которые позволяют "увидеть" состояние, в том числе "завихренности" атмосферы", - рассказал Вильфанд.

По его словам, локаторы будут расположены примерно в радиусе 200 км от центра Москвы. Они позволят создать систему наукастинга - прогнозирования погодных явлений на период от нескольких минут до 2-6 часов.

"Дальность видимости этих локаторов - около 150 км. Поэтому можно ожидать, что если на удалении около 350 км зарождается опасное явление (смерч, шквал или очень сильный дождь), то его с помощью этих радаров можно будет диагностировать. Это очень важно, что уже на дальних подступах к Москве можно будет увидеть это явление", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, первые прогнозы в рамках новой системы появятся "самое раннее, оптимистично, в конце 2019 года". Заблаговременное оповещение населения позволит спасти человеческие жизни, уверен директор Гидрометцентра.

Вильфанд сообщил, что в рамках выстраивания новой системы краткосрочного (до 72 часов), сверхкраткосрочного (от 6 до 12 часов) прогнозирования и наукастинга число метеостанций в столице увеличится примерно на полторы сотни. В результате точность прогнозов по разным районам Москвы существенно вырастет.

"В результате интегрирования уравнения мы будем выпускать прогнозы с шагом в 1 км, но процессы, которые мы будем описывать, будут характерны для описания с масштабом 6-8 км. Это тоже очень здорово: в районе действия такой-то управы ожидается дождь, а где-нибудь в 10 км другая управа, там дождя не ожидается. Именно это и происходит в крупном городе", - рассказал Вильфанд.

По его словам, полученный опыт можно будет транслировать на другие города-миллионники.