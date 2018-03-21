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"Норникель" запустил конкурс среди школьников-изобретателей

Общество
21 марта, 15:29 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, марта. /ТАСС

Победители конкурса войдут в состав российской сборной на международной выставке изобретателей, которая пройдет в Индии в сентябре

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КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Компания "Норникель" запустила конкурс изобретателей для детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет из Читы, Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района, Мончегорска и Печенгского района.

"Норникель" объявляет о старте конкурса юных изобретателей "I Mаkе", цель которого привлечь внимание молодежи к изобретательской деятельности, а также помочь увлеченным школьникам воплотить свои идеи в действующие прототипы и продемонстрировать их обществу. В конкурсе могут принять участие школьники от 6 до 17 лет из Читы, Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района, Мончегорска и Печенгского района", - сообщила в среду пресс-служба компании.

Участники конкурса должны придумать идею полезного изобретения, проиллюстрировать ее (рисунок, коллаж, схема, фотография, инфографика и т. д.), добавить к ней слоган, раскрывающий идею изобретения, разместить в социальных сетях с хештегом #i-make.

Принимаются идеи по изобретениям в сфере ликвидации стихийного бедствия, образования, сельского хозяйства, зеленых технологий, безопасности и здравоохранения. Презентации конкурса пройдут в Чите, Норильске, Заполярном и Мончегорске в период с 26 марта по 5 апреля.

Победители конкурса после доработки проектов и создания прототипа с менторами из МГУ имени М. В. Ломоносова войдут в состав российской сборной на международной выставке изобретателей (International Exhibition for Young Inventors), которая пройдет в Индии в сентябре 2018 года.

О "Норникеле"

Конкурс юных изобретателей "I Make" проект направления "Инновации" благотворительной программы "Мир новых возможностей" компании "Норникель" наряду с фестивалями научных открытий "Arctic Wave", научно-техническим-марафоном "Aрктик PRO", Школой городских компетенций.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.

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