Патриарх Кирилл проведет заседания Синода в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Минске

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить в октябре Белоруссию, где он проведет заседание Священного Синода, кроме того заседания этого высшего органа церковного управления пройдут в 2018 году в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом в среду рассказал ТАСС пресс-секретарь предстоятеля Церкви священник Александр Волков.

"Предварительно идет речь о том, чтобы в середине октября состоялся визит патриарха в Белоруссию. Одной из важных целей поездки будет проведение в Минске заседания Священного Синода", - рассказал отец Александр.

"В этом году вообще будет несколько заседаний Синода в разных городах помимо Москвы. Это связано с тем развитием, которое сейчас происходит в Русской церкви, в частности, созданием новых епархий и митрополий. Например, планируется, что летом собрание высшего органа церковного управления пройдет в Екатеринбурге, а весной - в Санкт-Петербурге", - пояснил он.

По словам священника, все перечисленные заседания "будут носить плановый характер, экстренных решений не планируется". "Патриарх регулярно посещает разные города, митрополии и епархии Русской православной церкви, в том числе в пределах Белорусского экзархата", - заключил отец Александр.