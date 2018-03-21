Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Кирилл проведет заседания Синода в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Минске

Общество
21 марта, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Заседания будут носить плановый характер, экстренных решений не планируется, подчеркнул пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить в октябре Белоруссию, где он проведет заседание Священного Синода, кроме того заседания этого высшего органа церковного управления пройдут в 2018 году в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом в среду рассказал ТАСС пресс-секретарь предстоятеля Церкви священник Александр Волков.

"Предварительно идет речь о том, чтобы в середине октября состоялся визит патриарха в Белоруссию. Одной из важных целей поездки будет проведение в Минске заседания Священного Синода", - рассказал отец Александр.

"В этом году вообще будет несколько заседаний Синода в разных городах помимо Москвы. Это связано с тем развитием, которое сейчас происходит в Русской церкви, в частности, созданием новых епархий и митрополий. Например, планируется, что летом собрание высшего органа церковного управления пройдет в Екатеринбурге, а весной - в Санкт-Петербурге", - пояснил он.

По словам священника, все перечисленные заседания "будут носить плановый характер, экстренных решений не планируется". "Патриарх регулярно посещает разные города, митрополии и епархии Русской православной церкви, в том числе в пределах Белорусского экзархата", - заключил отец Александр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх)
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Евгений Савченко: запоминается последнее
4
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
США намерены привлечь к ответственности Россию в связи с делом Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов