Снегопады в США привели к отмене более 3200 рейсов

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия, в том числе снегопад на Восточном побережье США, привели к отмене в среду более 3200 рейсов. В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменено 609 рейсов, сообщается на сайта FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов.

"Аэропорты имени Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарка [штат Нью-Джерси] сообщают об отмене более 2000 рейсов из-за бури", - уточнила администрация нью-йоркского аэропорта. Она рекомендовала пассажирам быть на связи с авиаперевозчиками и обязательно регулярно проверять данные о времени вылета.

Национальная метеорологическая служба США предупредила о том, что сильные снегопады будут сопровождаться порывистым ветром и приведут к подтоплению в ряде районов Восточного побережья страны. Как уточнили синоптики телекомпании CNN, данное предупреждение напрямую касается свыше 70 млн жителей США.

Власти приняли решение в связи с непогодой отменить в среду занятия в школах городов Нью-Йорк, Филадельфия (штат Пенсильвания) и столичного округа Колумбия.