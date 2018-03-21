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Пострадавших при взрыве в пятиэтажке в Краснодаре детей готовят к выписке

Общество
21 марта, 15:54 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 21, марта. /ТАСС

Всего в результате происшествия погиб один человек и семеро получили травмы

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КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Двое детей, пострадавших в начале марта в результате взрыва газа в жилом доме в Краснодаре, идут на поправку, их готовят к выписке, сообщили ТАСС в среду в детской краевой больнице.

"Мальчики [два брата] до сих пор находятся в больнице, из реанимации их перевели в отделение [травматологии и ортопедии] и готовят к выписке", - сказала представитель учреждения.

По ее данным, в результате взрыва старший из братьев получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом поперечных отростков поясничных позвонков справа, перелом костей таза, открытый перелом берцовой кости и множественные ушибы. Младший брат поступил с сотрясением головного мозга, ушибом легких и рваной раной головы.

Взрыв газа произошел 10 марта на пятом этаже пятиэтажного дома в четвертом подъезде. Пострадали семь человек: два ребенка девяти и 12 лет попали в реанимацию, также госпитализировали их отца, хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил ожоги 90% тела и умер в больнице. Произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов, возгорание не последовало.

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Краснодарский край Взрыв бытового газа в жилом доме в Краснодаре
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