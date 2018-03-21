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Роспотребнадзор не нашел превышений ПДК вредных веществ в воздухе в Волоколамске

Общество
21 марта, 15:46 UTC+3

Превышения нормативов не выявлено с 9 марта

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор не обнаружил превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Волоколамске с 9 марта, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Московской области продолжается мониторинг атмосферного воздуха Волоколамского муниципального района Московской области. Всего за период 23.02.2018 - 21.03.2018 было проведено 645 исследований атмосферного воздуха на территории жилой застройки в трех точках по восьми показателям. С 9 марта превышений гигиенических нормативов по содержанию загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, в атмосферном воздухе в г. Волоколамска не выявлено", - сказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что за последние сутки проведено 24 исследования на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола. При исследовании атмосферного воздуха превышения ПДК указанных веществ не выявлено, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

"Вопрос контроля за состоянием атмосферного воздуха в Московской области остается на контроле Роспотребнадзора", - добавили там.

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