Проекты детей из девяти регионов победили в конкурсе Российского движения школьников

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Проекты школьников из Москвы, Тувы, Кузбасса и еще шести регионов РФ признали лучшими на конкурсе Российского движения школьников, финал которого прошел во Всероссийском детском центре "Орленок". Об этом сообщил в среду ТАСС куратор конкурса Андрей Толкачев.

"На финал конкурса в "Орленке" собрались ребята-авторы 100 проектов, которые они реализовали и будут реализовывать в своих школах. В течение трех недель они были в центре, получали новый опыт и общались, обмениваясь идеями. Победителями признаны десять работ: два проекта представили школьники Москвы, остальные ребята - из разных регионов России", - рассказал он.

По данным собеседника агентства, кроме столичных школьников в число победителей вошли команды из Ленинградской, Челябинской, Волгоградской, Кемеровской, Мурманской областей, республик Тыва и Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа. Они получили по 400 тыс. рублей на приобретение необходимого для детской организации оборудования.

Одним из лучших проектов стала программа "Доброделы" школьников из волгоградского города Жирновск, главная цель которой - дать подросткам возможность поучаствовать в решении реальных проблем города. Участвуя в ней, живущие в городе дети делали добрые дела: например, помогли обустроить три детские площади и украсили один из дворов граффити.

Ученики московской школы №2094, также вошедшие в число победителей, организовали в районе Измайлово благотворительную масленичную ярмарку с конкурсами и продажей поделок, которые изготовили школьники, их родители и учителя. Проект "Уютная школа" населенного пункта Высокий Мурманской области предполагает преображение школьных пространств, благодаря чему уже оформили в морском стиле один из холлов. Деньги на реализацию проекта дети получают, сдавая макулатуру, оформлять помещения им помогают учителя.

Толкачев добавил, что еще 30 проектов вошли в число призеров, эти команды получили по 100 тыс. рублей. В центр "Орленок" на смену РДШ приехали около 500 подростков - авторы 100 проектов из 83 регионов страны. Всего же на конкурс подали более 3,2 тыс. заявок.