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РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля

Общество
21 марта, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 21 марта./ТАСС

Глава Российского союза туриндустрии отметил, что приостановка деятельности центров связана с перезаключением контрактов

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МОСКВА, 21 марта./ТАСС/. Визовые центры Польши, которые планируют 27 марта приостановку деятельности, возобновят прием заявлений от туристов с начала апреля. Об этом сообщил ТАСС вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

"Провайдеры объясняют, что это связано с организационными вопросами по перезаключению контракта с компанией, которая обеспечивает функционирование. Сейчас выдаются визы, которые заказаны ранее. С начала апреля они возобновят деятельность.

Никаких радикальных опасений нет, но тем не менее это внезапно для многих на рынке", - сказал он.

По его словам, приостановка деятельности, конечно, повлияет на востребованность, даже при условии, что Польша не является массовым направлением для туристов.

"Думаю, что спрос у туристов упадет, более того, будет изменен порядок выдачи визовых заявлений. По практике, те или иные барьеры, если их устраняют, то увеличивают поток от 3 до 30%. Если наоборот, они возникают, то [поток] на столько же примерно и снижается. Здесь, я думаю, не будет такого большого падения, потому что это [работа визовых центров прервется] на короткий период", - уточнил Барзыкин.

Последним днем приема документов в региональных визовых центрах стало 20 марта. С 22 марта прекращается прием документов в Москве. С 21 марта региональные центры будут работать только на выдачу документов. Визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 23 марта.

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