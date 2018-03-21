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РВИО запускает конкурс для региональных журналистов "Солдат истории"

Общество
21 марта, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Материалы победителей опубликуют в федеральных СМИ

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило о запуске всероссийского конкурса работ по военно-патриотической тематике среди работников региональных СМИ "Солдат истории". Об этом сообщил в среду заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич на заседании комиссии центрального совета РВИО по информационной политике.

"Не всегда проекты, которые реализует общество, находят яркое освещение в региональных СМИ. У нас родилась идея провести конкурс работ, которые носят цикловой характер. К участию принимается серии работ от четырех публикаций по военно-патриотической тематике. Конкурс мы планируем завершить в День народного единства - 4 ноября", - отметил Малькевич.

В рамках конкурса организовали шесть основных и три специальных номинации по освещению военно-патриотической тематики в региональных печатных изданиях, на интернет-порталах, телевидении и радио. Материалы, победившие в конкурсе, опубликуют в федеральных СМИ. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей, его распределят решением конкурсной комиссии среди победителей. На конкурс принимаются материалы, вышедшие с 1 января по 1 ноября текущего года.

Российское военно-историческое общество

РВИО называет себя правопреемником Императорского Русского военно-исторического общества, которое действовало в 1907-1914 годах. Почетным председателем общества являлся император Николай II. Его членами были военные историки, архивисты, офицеры и классные чины армии и флота, коллекционеры и энтузиасты. Формально организация прекратила свое существование после Октябрьской революции 1917 года. РВИО воссоздали в 2012 году указом президента РФ Владимира Путина.

В качестве основных целей современного РВИО декларируют объединение сил государства и общества в сфере изучения военной истории России, противодействие попыткам ее искажения, популяризация достижений военно-исторической науки, поднятие престижа воинской службы и воспитание патриотизма. Учредители РВИО - Министерство культуры РФ и Министерство обороны РФ.

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