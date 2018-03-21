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Билетный центр ЧМ-2018 в Волгограде разместится в детско-юношеском центре

Общество
21 марта, 16:54 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 21, марта. /ТАСС

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, на площадке музея "Россия - моя история" будет работать пресс-центр

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ВОЛГОГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Билетный центр во время проведения в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу разместится в детско-юношеском центре, сообщил в среду губернатор Андрей Бочаров в ходе заседания регионального оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018.

"На период проведения чемпионата мира билетный центр разместится в недавно обновленном детско-юношеском центре, в торговом центре вблизи стадиона "Волгоград Арена" уже работает центр выдачи паспортов болельщиков, на площадке недавно построенного музея "Россия - моя история" разместится пресс-центр для журналистов", - сказал глава региона.

Бочаров отметил, что из 17 объектов, которые находятся в сфере ответственности Волгоградской области, в строй ввели 16, еще на одном объекте - водоочистных сооружениях Краснооктябрьского района Волгограда - начались пуско-наладочные работы.

"Завершена подготовка тренировочных площадок на стадионах "Зенит" и волгоградской госакадемии физической культуры (ВГАФК), в завершающей стадии строительство и реконструкция объектов федеральной программы: стадиона, аэропорта и ряда других. Объекты должны быть приведены в режим готовности в самое ближайшее время. Уже через месяц на стадионе должны состояться тестовые матчи, готовность должна быть самая высокая", - подчеркнул Бочаров.

На заседании регионального оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 также определили задачи по благоустройству Волгограда, которые продолжатся, по словам губернатора, сразу после наступления подходящей погоды.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На 45-тысячном стадионе "Волгоград Арена" пройдут четыре матча мирового первенства. Здесь состоятся матчи Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

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Темы
ЧМ-2018 по футболу Волгоградская область
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Бочаров, Андрей Иванович
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