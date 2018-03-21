Слуцкий отказался комментировать тему домогательств

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отказался комментировать разбирательство на комиссии нижней палаты по этике, где обсуждались жалобы двух журналисток на якобы домогательства с его стороны.

"Никаких комментариев. Все пояснения даст глава комиссии по этике. Я надеюсь, что в этом вопросе комиссия по этике поставит конструктивную точку", - заявил он в среду буквально набросившимся на него журналистам.

Слуцкий при этом добавил, что благодарен всем тем, кто его поддержал в этой ситуации. "Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто меня поддержал, - выдающимся российским женщинам Валентине Матвиенко, Татьяне Москальковой, женщинам Государственной думы, Госсовету Республике Крым, а также хочу поделиться радостью - у меня родился внук и его тоже зовут Леонид Слуцкий. Это большая поддержка моей семьи, которая была со мной весь этот непростой месяц", - сказал он

"Мужчина, у которого самые близкие друзья, - это его семья, обречен на успех в любой самой непростой ситуации", - заключил глава комитета.

Комиссия Госдумы по этике сегодня рассматривала жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны депутата Слуцкого. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году, Рустамова сообщила об эпизоде, который якобы был в 2017 году. Еще одна девушка - Екатерина Котрикадзе - публично заявила о приставаниях депутата, имевших место 7 лет назад, когда она работала на грузинском телевидении, при этом обращение в комиссию Котрикадзе не направляла.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обвинения, не исключил, что ситуация вокруг Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвиняют в домогательствах, может быть провокацией. Глава нижней палаты парламента обратил внимание, что "истории многолетней давности всплыли именно в предвыборный период" и продвигают их "представители иностранных СМИ или СМИ, которые с ними работают".