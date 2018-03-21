Заммэра Москвы: для борьбы с раком необходимо стимулировать диспансеризацию

МОСКВА. 21 марта. /ТАСС/. Власти должны искать все возможные способы стимулирования диагностики рака и выявления его на максимально ранней стадии, в том числе через финансовые механизмы, например, изменение условий страховки для тех, кто уклоняется от бесплатной диагностики, считает вице-мэр Москвы Леонид Печатников.

"Важно выявлять онкологические заболевания в ранних стадиях, прежде всего, с помощью диспансеризации. И необходимо находить рычаги, в том числе, и финансовые, чтобы стимулировать людей проходить регулярный скрининг (профилактический осмотр - прим. ТАСС)", - сказал Печатников ТАСС.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Печатников якобы положительно оценил опыт азиатских стран, где больные на последних стадиях лечат рак за свой счет. По словам вице-мэра, он никогда не предлагал подобного и не разделяет подобный подход.

"Опыт Южной Кореи интересен тем, что там минимальное количество больных раком поздних стадий, потому что если в этой стране человек регулярно не проходит диспансеризацию, у него ухудшаются условия его страховки", - сказал Печатников.

Кроме страховых рычагов, государство также должно максимально широко пропагандировать важность такой диагностики.

По его словам, главная задача в борьбе с раком - не допустить третьей-четвертой стадий рака, и для этого диспансеризация - очень эффективный инструмент.

"Отношение к регулярному осмотру вашего организма не должно быть хуже, чем отношение людей к техническому осмотру собственного автомобиля, который делается регулярно, а проверка организма - нет", - сказал Печатников.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию сообщил, что в России надо реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Для реализации этой задачи президент предложил привлечь "отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от правильной диагностики до своевременного эффективно лечения, которая позволит защитить человека".

Кроме того, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала онкологию абсолютным приоритетом на 2018 год. По ее словам, на 2018 год запланировано расширение возможностей для получения амбулаторной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе паллиативной. В программе государственных гарантий также заложено существенное увеличение финансирования онкологии.