Комиссия Госдумы по этике "не усмотрела нарушения поведенческих норм" в "деле Слуцкого"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах. Об этом заявил в среду глава комиссии Отари Аршба.

"Комиссия не усматривает нарушения Л. Э. Слуцким поведенческих норм", - говорится в решении комиссии, текст которого имеется в распоряжении ТАСС .

В документе, одобренном на заседании в среду, говорится, что комиссия рассмотрела две жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой. "Члены комиссии обращают внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к коллеге Л. Э. Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов". Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц", - отмечается в решении.

Кроме того, обращается внимание, что у комиссии Госдумы отсутствует "должный инструментарий для проверки подобного рода претензий, в том числе для проведения необходимых и предусмотренных законом экспертиз (в том числе аудиозаписей)". "Комиссия не правомочна давать экспертные оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в обращениях заявительниц", - говорится в документе.

"Если коллеги-журналисты, подавшие заявления, считают, что их материалы, доказательства могут быть представлены правоохранительным органам, это их право", - сказал Аршба. "Мы в комиссии из тех материалов, которые были представлены, выслушав и Дарью Жук, и Фариду Рустамову, и Слуцкого, таких фактов не обнаружили", - констатировал он.

По его словам, в ходе заседания комиссии многие ее члены неоднократно задавали вопрос о том, что побудило заявительниц "выступить практически одновременно именно в период избирательной кампании и почему об этом вспомнилось через год, через четыре года или через семь лет".

О конфликте

Ранее стало известно, что в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны депутата Слуцкого. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году, Рустамова сообщила об эпизоде, который якобы был в 2017 году. Еще одна девушка - Екатерина Котрикадзе - публично заявила о приставаниях депутата, имевших место 7 лет назад, когда она работала на грузинском телевидении, при этом обращение в комиссию Котрикадзе не направляла.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обвинения, не исключил, что ситуация вокруг Леонида Слуцкого может быть провокацией. Глава нижней палаты парламента обратил внимание, что "истории многолетней давности всплыли именно в предвыборный период" и продвигают их "представители иностранных СМИ или СМИ, которые с ними работают".