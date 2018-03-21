Biocad открыла в Подмосковье лабораторию по разработке препаратов для лечения онкологии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Биотехнологическая компания Biocad, производящая препараты для онкобольных, инвестировала более 70 млн рублей в новую лабораторию по разработке лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний в Московской области. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании.

"Биотехнологическая компания Biocad в одном из своих R&D-центров, расположенном в поселке Любучаны Московской области, открыла новую лабораторию, где планируется применение технологий при разработке биологических лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Сумма инвестиций в оснащение лаборатории составила более 70 млн рублей", - сообщил представитель компании.

По его словам, открытие новой лаборатории позволит двукратно увеличить количество получаемых стабильных моноклональных клеточных линий. Использование новых подходов и инновационного оборудования позволит вдвое сократить время их получения и стоимость разработки.

Biocad - биотехнологическая инновационная компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства.