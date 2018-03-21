Путин пожелал отмечающим Навруз семейного благополучия и богатого урожая

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян, отмечающих праздник Навруз, и пожелал им семейного благополучия и богатого урожая. Текст телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

"Пришедший из глубины веков, этот замечательный праздник является важной, неотъемлемой частью исторического, культурного, духовного наследия многих народов нашей страны и знаменует весеннее обновление природы, очищение души и начало новой жизни", - говорится в поздравлении.

Глава государства назвал отрадным сохранение древних традиций Навруза. "Сегодня, как и столетия назад, в городах и селах устраиваются широкие народные гулянья, умелые мастера с гордостью демонстрируют произведения декоративно-прикладного искусства, а в каждом доме готовятся национальные блюда, которыми щедро потчуют гостей. И, конечно, в эти дни принято вспоминать предков, помогать тем, кто нуждается в заботе и поддержке", - отметил он.

Празднование Навруза имеет древнеиранские корни. Слово "навруз" переводится с фарси как "новый день". Наступает пора новой полевой страды, время забот и надежд на богатый урожай. Навруз популярен у казахов, татар, узбеков, таджиков, туркмен, народов Дагестана, Азербайджана, а также в Индии и Китае.

В 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта "Международным днем Навруза".

В Навруз совершаются народные ритуалы: уборка домов, обряды благодарения. Также принято просить друг у друга прощения, забывать былые обиды и ссоры. Есть представление, что, чем щедрее отметят праздник, тем благополучнее будет урожай. На праздничный стол традиционно выкладывают круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов.