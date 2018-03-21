Власти Архангельской области ожидают получить из бюджета 530 млн руб. на повышение зарплат

АРХАНГЕЛЬСК, 21 марта. /ТАСС/. Власти Архангельской области рассчитывают получить из федерального бюджета порядка 530 млн рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы с учетом повышения минимального размера оплаты труда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

Президент РФ Владимир Путин в начале марта подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Закон был принят Госдумой 16 февраля и одобрен Советом Федерации 28 февраля. На данный момент МРОТ установлен в размере 9489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума.

"529 млн 838 тыс. рублей на выплату зарплат бюджетникам будет выделено из федерального бюджета. 117 миллионов рублей область изыскала в дополнение к тем 573 миллионам рублей, которые были предусмотрены на эти цели в начале 2018 года. Еще 131 миллион должны предусмотреть муниципальные образования региона", - пояснили в пресс-службе.

Учитывая постановление Конституционного суда России от 7 декабря 2017 года, в регионе на МРОТ должны начисляться районный коэффициент и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

"Финансовые средства будут направлены в рамках межбюджетных трансфертов в муниципальные образования. Соответствующий вопрос будет вынесен на мартовскую сессию областного собрания депутатов. Это позволит нам выполнить обязательства перед людьми в соответствии с поручениями президента и решениями Конституционного суда. Но работа не закончена, мы планируем осенью еще раз вернуться к этому вопросу", - приводит пресс-служба слова губернатора области Игоря Орлова.

Ранее сообщалось, что для увеличения минимального размера оплаты труда в регионе до уровня прожиточного минимума Архангельской области в 2018 году потребуется около 2 млн рублей.