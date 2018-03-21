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Минздрав Татарстана заявил о нехватке 1 млрд рублей на лекарства для орфанных больных

Общество
21 марта, 17:56 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 21, марта. /ТАСС

Стоимость лечения одного такого пациента может составлять 43 млн рублей в год

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КАЗАНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Татарстана заявило о том, что потребность в финансировании обеспечения лекарственными средствами для больных с редкими заболеваниями в регионе превышает 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее главный внештатный генетик Минздрава России Сергей Куцев отмечал, что некоторые регионы не исполняют свои обязательства по обеспечению пациентов с орфанными заболеваниями лекарствами. В частности, такая проблема существует в Нижнем Новгороде, в Нижегородской области и Татарстане.

"Полномочия по обеспечению пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, переданы на уровень субъектов РФ без соответствующих доходных источников. <…> Потребность в денежных средствах составляет 1 млрд 148 млн рублей. Стоимость лечения одного пациента в год может составлять 43 млн рублей", - отметили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Как уточнили в пресс-службе, ведомство неоднократно направляло в федеральные органы власти обращения по вопросу финансирования лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями за счет средств федерального бюджета.

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