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Рейсы "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву отменены из-за непогоды

Общество
21 марта, 18:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, марта. /ТАСС

Национальная метеослужба прогнозирует, что в районе Нью-Йорка в среду толщина снежного покрова может превысить 10 см

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НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Все запланированные на среду рейсы компании "Аэрофлот" из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву отменены из-за сильного снегопада. Об этом ТАСС сообщили в представительстве российской авиакомпании в Нью-Йорке.

"Все рейсы на сегодня отменены", - сообщили в представительстве. "Аэрофлот" выполняет из Нью-Йорка в Москву рейсы SU-101, SU-103 и SU-123.

В связи с непогодой в аэропорту имени Кеннеди уже отменены более 600 рейсов, сообщила в Twitter администрация аэропорта. "Начались работы по обработке самолетов для предотвращения обледенения, мобилизованы группы для уборки снега с взлетно-посадочных полос", - говорится в сообщении.

Пассажирам всех авиакомпаний рекомендовано заранее уточнять статус рейса.

По прогнозу Национальной метеослужбы, в районе Нью-Йорка в среду толщина снежного покрова может превысить 10 см

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