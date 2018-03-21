В Омской области открыли первый за Уралом хоспис для неизлечимо больных детей

ОМСК, 21 марта. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Благотворительный центр помощи детям "Радуга" открыл в среду в деревне Подгородка Омской области первый за Уралом хоспис для неизлечимо больных детей "Дом радужного детства". Терапевтический корпус уже готов принять детей, проект спального корпуса, где будут останавливаться их родственники, проходит экспертизу.

"Это хоспис европейского формата. Философия европейского хосписа заключается в помощи не только ребенку, но и его семье. Если ребенок неизлечимо болен, то спасти его нельзя, врачи не боги, можно только облегчить страдания. Но мы можем помочь родителям сохранить семью, понять, что жизнь не окончена, задуматься о продолжении рода", - рассказал ТАСС председатель правления "Радуги" Валерий Евстигнеев.

Он сообщил, что идея создания такого центра паллиативной помощи возникла после посещения больше десятка хосписов в Европе. "Я увидел эту глобальную разницу и решил ресурсами общественности сделать у нас хоспис для таких семей, с детьми которых так сурово обошлась судьба", - поделился общественник. Евстигнеев отметил, что в России неизлечимо больных детей просто выписывают из больницы: "Фактически им никакая помощь не оказывается, и дети уходят из жизни в муках, страданиях".

Нуждаются в помощи и близкие родственники таких детей. "В Омской области был случай, когда у мамы умер такой ребенок, и она повесилась. Это крайнее психологическое состояние, безысходность. Наша задача этого не допустить", - подчеркнул Евстигнеев.

По его словам, центр паллиативной помощи уже сейчас очень востребован. "Родители звонят, интересуются. Да, сейчас мы пока не можем им предложить первоклассные бытовые условия, но мы можем как-то помочь ребенку", - сказал общественник, отметив, что и для детей, и для родителей все услуги, проживание и питание - бесплатное.

Проект хосписа

Евстигнеев рассказал, что комплекс рассчитали на 10 семей круглосуточного содержания, за год через хоспис будут проходить около 200 семей. "Это очень мало. В Омской области сегодня таких семей больше тысячи", - отметил он.

Проект реализуется на общественные средства. "Строительство терапевтического корпуса обошлось в 55 млн рублей, проектная стоимость спального комплекса - около 100 млн рублей. Его проект сейчас проходит экспертизу", - сообщил общественник. "Радуга" рассматривает также возможность строительства двух двухквартирных домов для персонала.

Руководитель "Радуги" рассказал, что содержание хосписа на 70-80% будет финансироваться за счет пожертвований. "И мы рассчитываем, что система здравоохранения даст нам специалистов, которых мы сами доучим и будем им доплачивать", - отметил Евстигнеев.

Благотворительный центр помощи детям "Радуга" основали в 1997 году. Это некоммерческая, неполитическая, нерелигиозная организация, цель которой - помощь детям сиротам, больным детям, детям-инвалидам, малообеспеченным, многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Только в 2017 году фонд собрал более 55 млн рублей пожертвований, из которых более 20 млн рублей - средства физических лиц.