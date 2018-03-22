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Тюркские и иранские народы встретили праздник нового года Навруз

Общество
22 марта, 12:58 UTC+3

21 марта, в день весеннего равноденствия, прошла встреча одного из древнейших праздников на Земле

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На праздновании Навруза в городе Акра в Иракском Курдистане
На праздновании Навруза в городе Акра в Иракском Курдистане
На праздновании Навруза в городе Акра в Иракском Курдистане
© EPA-EFE/GAILAN HAJI
У Гиссарской крепости в Таджикистане
У Гиссарской крепости в Таджикистане
У Гиссарской крепости в Таджикистане
© Нозим Каландаров/ТАСС
В городе Акра
В городе Акра
В городе Акра
© EPA-EFE/GAILAN HAJI
Прыжки через костер в Стамбуле, Турция
Прыжки через костер в Стамбуле, Турция
Прыжки через костер в Стамбуле, Турция
© REUTERS/Murad Sezer
В Кабуле, Афганистан
В Кабуле, Афганистан
В Кабуле, Афганистан
© AP Photos/Rahmat Gul
Празднование в Баку, Азербайджан
Празднование в Баку, Азербайджан
Празднование в Баку, Азербайджан
© Resul Rehimov/Anadolu Agency/Getty Images
Празднование у Гиссарской крепости
Празднование у Гиссарской крепости
Празднование у Гиссарской крепости
© Нозим Каландаров/ТАСС
У Гиссарской крепости
У Гиссарской крепости
У Гиссарской крепости
© Нозим Каландаров/ТАСС
Продавец граната на празднике в Кабуле
Продавец граната на празднике в Кабуле
Продавец граната на празднике в Кабуле
© AP Photo/Massoud Hossaini
Празднование в Бишкеке, Киргизия
Празднование в Бишкеке, Киргизия
Празднование в Бишкеке, Киргизия
© Александр Писаренко/ТАСС
У Гиссарской крепости
У Гиссарской крепости
У Гиссарской крепости
© Нозим Каландаров/ТАСС
В Кабуле
В Кабуле
В Кабуле
© AP Photos/Rahmat Gul
Празднование у Гиссарской крепости
Празднование у Гиссарской крепости
Празднование у Гиссарской крепости
© Нозим Каландаров/ТАСС
© Нозим Каландаров/ТАСС
Праздник в Кабуле
Праздник в Кабуле
Праздник в Кабуле
© AP Photo/Massoud Hossaini
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На праздновании Навруза в городе Акра в Иракском Курдистане
© EPA-EFE/GAILAN HAJI
У Гиссарской крепости в Таджикистане
© Нозим Каландаров/ТАСС
В городе Акра
© EPA-EFE/GAILAN HAJI
Прыжки через костер в Стамбуле, Турция
© REUTERS/Murad Sezer
В Кабуле, Афганистан
© AP Photos/Rahmat Gul
Празднование в Баку, Азербайджан
© Resul Rehimov/Anadolu Agency/Getty Images
Празднование у Гиссарской крепости
© Нозим Каландаров/ТАСС
У Гиссарской крепости
© Нозим Каландаров/ТАСС
Продавец граната на празднике в Кабуле
© AP Photo/Massoud Hossaini
Празднование в Бишкеке, Киргизия
© Александр Писаренко/ТАСС
У Гиссарской крепости
© Нозим Каландаров/ТАСС
В Кабуле
© AP Photos/Rahmat Gul
Празднование у Гиссарской крепости
© Нозим Каландаров/ТАСС
© Нозим Каландаров/ТАСС
Праздник в Кабуле
© AP Photo/Massoud Hossaini

Навруз — праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, а также у башкир и татар. В переводе с персидского языка Навруз означает "новый день". Чаще всего он приходится день весеннего равноденствия — 21 марта. Навруз считается одним из самых древних на Земле. Он был известен еще с дозороастрийских времен, его отмечали еще до VII века до н.э.

В 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. А в 2010 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта "Международным днем Навруза".

В этот день принято убирать дома, совершать обряды благодарения, просить друг у друга прощения, забывать былые обиды и ссоры. Есть представление, что чем щедрее отметят праздник, тем благополучнее будет урожай.

 
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