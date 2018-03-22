Тюркские и иранские народы встретили праздник нового года Навруз

Навруз — праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, а также у башкир и татар. В переводе с персидского языка Навруз означает "новый день". Чаще всего он приходится день весеннего равноденствия — 21 марта. Навруз считается одним из самых древних на Земле. Он был известен еще с дозороастрийских времен, его отмечали еще до VII века до н.э.

В 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. А в 2010 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта "Международным днем Навруза".

В этот день принято убирать дома, совершать обряды благодарения, просить друг у друга прощения, забывать былые обиды и ссоры. Есть представление, что чем щедрее отметят праздник, тем благополучнее будет урожай.