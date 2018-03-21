Власти Подмосковья могут вывезти детей в лагеря из Волоколамска из-за местной свалки

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев допустил возможность, что детей из Волоколамска могут вывезти в лагеря, чтобы снизить негативное воздействие на них местного полигона бытовых отходов "Ядрово". Об этом он заявил в среду в ходе общения с жителями муниципалитета.

"Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей. Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать", - сказал он, отвечая на вопрос местной жительницы о возможности вывезти детей из муниципалитета.

Ранее Роспотребнадзор не обнаружил превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе в Волоколамске с 9 марта. Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам сообщений об отравлениях в Волоколамске.