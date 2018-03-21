Все школы Орска закрыли на карантин из-за ОРВИ

ОРЕНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Карантин ввели во всех школах города Орск Оренбургской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Занятия приостановили с 22 марта до конца недели, после чего дети уйдут на весенние каникулы, сообщила пресс-служба администрации города.

"В связи с превышением порога заболеваемости гриппом и ОРВИ принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных организациях с 22 марта", - сообщили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что, по последним данным, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе в среднем выше порогового уровня на 21,9%.

"В целях предупреждения распространения инфекции в рабочих коллективах следует вводить масочный режим, проветривать и проводить влажную уборку помещений и дезинфекцию", - предупредили жителей в пресс-службе.