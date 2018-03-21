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Все школы Орска закрыли на карантин из-за ОРВИ

Общество
21 марта, 18:29 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 21, марта. /ТАСС

В администрации города сообщили, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в среднем выше порогового уровня на 21,9%

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ОРЕНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Карантин ввели во всех школах города Орск Оренбургской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Занятия приостановили с 22 марта до конца недели, после чего дети уйдут на весенние каникулы, сообщила пресс-служба администрации города.

"В связи с превышением порога заболеваемости гриппом и ОРВИ принято решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных организациях с 22 марта", - сообщили в пресс-службе.

В администрации уточнили, что, по последним данным, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе в среднем выше порогового уровня на 21,9%.

"В целях предупреждения распространения инфекции в рабочих коллективах следует вводить масочный режим, проветривать и проводить влажную уборку помещений и дезинфекцию", - предупредили жителей в пресс-службе.

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