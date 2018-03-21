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Россияне выберут самое значимое событие в истории страны

Общество
21 марта, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Сначала ученые-историки составят список из 144 наиболее значимых событий за 12 веков истории Российского государства

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило о начале работы над реализацией проекта "12 событий - 12 веков", в рамках которого жители страны выберут самое важное событие в российской истории. Об этом сообщила в среду руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова на заседании комиссии Центрального совета РВИО по информационной политике.

"Сначала подключается научная дискуссия, когда ученые-историки обсуждают и определяют 144 наиболее значимых события за 12 веков истории Российского государства. Следующим этапом будет голосование на сайте, когда россияне сами смогут выбрать событие, которое они считают наиболее важным", - отметила Усманова.

По ее словам, целью проекта будет узнать мнение народа, потому что "не ученые или государственные деятели должны решать, а все общество должно понимать, что было самым важным в российской истории". "Нам интересно, какие события в итоге станут наиболее значимыми: те, которые все уже знают или те, которые раньше были незаслуженно забыты", - отметила представитель Российского военно-исторического общества.

Хронология проекта затрагивает историю российской государственности с 862 года. По мнению организаторов, активизация общественной дискуссии относительно наиболее значимых событий отечественной истории будет способствовать историческому просвещению, а обращение к прошлому будет служить укреплению базовых ценностей российского общества.

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