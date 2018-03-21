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Reuters: в США вырос спрос на страховку от "нападения стрелка" из-за стрельбы в школах

Общество
21 марта, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Стоимость полиса превышает $1 тыс. на одного ученика

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ТАСС, 21 марта. Американские школы стали чаще приобретать для учеников страховку от "нападения стрелка", в связи с участившимися в США случаями стрельбы в учебных заведениях. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

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"За последний месяц ко мне обратились представители школ из семи округов штата Флорида, которые приобрели страховые полисы на общую сумму более $3 млн", - рассказал агентству сотрудник страховой компании McGowan Пол Маршалл.

Отмечается, что такая страховка предусматривает выплату каждому пострадавшему в ходе нападения на школу до $250 тыс. в зависимости от тяжести полученных ранений. При этом полис покрывает также случаи применения холодного оружия и взрывных устройств.

По мнению представителя страховой компании, большой размер выплачиваемых компенсаций связан с высокими затратами на оказание медицинской помощи. В качестве примера Маршалл привел случай Энтони Борджеса, который был ранен в феврале нынешнего года в результате стрельбы в школе городка Паркленд (штат Флорида). За минувший месяц подросток перенес восемь операций, при этом общая стоимость его лечения может достигнуть $1 млн.

Отец пострадавшего школьника выставил обращение на сайте для сбора пожертвований GoFundMe. На данный момент ему удалось собрать более $742 тыс. на лечение сына.

Как отмечает агентство, стоимость полиса, покрывающего случаи вооруженных нападений, составляет более $1 тыс. в год на каждого ученика. По прогнозам агентства, в связи с ростом числа случаев стрельбы в школах США, спрос на страховку от "нападений стрелка" будет увеличиваться.

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