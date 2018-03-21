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Минкавказ: стратегия развития туризма в СКФО дорабатывается с учетом мировых тенденций

Общество
21 марта, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

К разработке стратегии привлечены федеральные и региональные органы исполнительной власти

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Стратегия развития внутреннего и въездного туризма на Северном Кавказе на период до 2035 года дорабатывается с учетом мировых тенденций и современного состояния отрасли, сообщает в среду пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа по итогам совещания в ведомстве. 

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Как ранее сообщалось, Минкавказ планирует завершить разработку проекта стратегии в первом квартале 2018 года. Документ разрабатывается в рамках данного в марте 2017 года поручения правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

"По итогам обсуждения стратегии министр [по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов] поручил доработать ряд положений документа с учетом мировых тенденций и современного состояния отрасли", - говорится в сообщении.

Поясняется, что к разработке стратегии привлечены все заинтересованные стороны: федеральные и региональные органы исполнительной власти, представители отраслевых организаций и эксперты, специалисты Финансового университета при правительстве РФ.

Для определения якорных туристских дестинаций - наиболее обеспеченных инфраструктурой и привлекательных для туристов территорий - провели региональный мониторинг объектов туриндустрии регионов СКФО, а также организовали экспертные сессии по вопросам круизного, курортного, горного, лечебно-оздоровительного, культурно-познавательного видов туризма и по вопросам безопасности и транспортной доступности субъектов.

"Северо-Кавказский федеральный округ обладает мощным стратегическим, экономико-географическим и транзитным потенциалом для развития туристских ресурсов и объема туристской индустрии, позволяющим прогнозировать высокую эффективность реализации данного направления. Мы видим, что в последние годы интерес российских и иностранных туристов к отдыху на Северном Кавказе возрастает. Поэтому необходимо четко определить перспективные направления развития туризма в каждом регионе СКФО и сконцентрировать усилия на развитии наиболее перспективных дестинаций", - приводит пресс-служба слова Кузнецова.

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