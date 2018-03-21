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Во Владимирской области половине обратившихся за маткапиталом одобрили выплаты

Общество
21 марта, 18:52 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 21, марта. /ТАСС

Ежемесячная выплата составит 9 тыс. 752 рубля

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ВЛАДИМИР, 21 марта. /ТАСС/. Владимирское областное отделение Пенсионного фонда России (ПФР) начало выплачивать ежемесячные выплаты из средства материнского капитала половине женщин, которые обратились за ней с начала 2018 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе отделения.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января семьи с низкими доходами имеют право после рождения второго ребенка получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала в размере прожиточного минимума ребенка в регионе.

"Из 19 женщин, обратившихся в ПФР с заявлениями на получение ежемесячной выплаты из средства маткапитала, девять уже начали получать выплаты, по остальным документы находятся в процессе рассмотрения", - уточнил ТАСС руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Владимирской области Олег Лобачев, уточнив, что ежемесячная выплата составляет 9 тыс. 752 рубля.

По данным отделения, за время действия закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", принятого в 2006 году, сертификаты на маткапитал в регионе получили более 72 тыс. семей. С начала года с заявлениями о выдаче сертификатов во Владимирской области обратились 1 тыс. 283 человека, из них у 246 человек второй ребенок родился в 2018 году.

Как ранее сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области, на выплаты при рождении первого ребенка в этом году смогут претендовать около 4 тыс. семей в регионе, ежемесячная сумма зарплаты обоих родителей которых не превышает 47 тыс. 772 рубля. Регион получит на эти цели 147 млн рублей из федерального бюджета.

Критика главы Минтруда

Как сообщалось ранее, в среду глава Минтруда РФ Максим Топилин раскритиковал несколько регионов за медленный процесс принятия решений по ежемесячным выплатам из материнского капитала в рамках нового "демографического пакета", в том числе Костромскую, Владимирскую, Новосибирскую область, Хакасию, Адыгею и др.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин выдвинул комплекс инициатив по улучшению рождаемости в России. Среди них - введение с 1 января 2018 года ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет, продление программы материнского капитала до конца 2021 года, введение дополнительных возможностей использования средств маткапитала, а также введение ежемесячных выплат из средств маткапитала на второго ребенка до достижения им полутора лет.

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