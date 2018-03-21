Единороссы обсудят с регионами идею повышения разрешенной скорости вне населенных пунктов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Партпроект "Единой России" "Безопасные дороги" до конца июня проведет в регионах общественное обсуждение инициативы, касающейся повышения с 90 км/ч до 100-110 км/ч разрешенной скорости движения автомобилей вне населенных пунктов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе партии со ссылкой на координатора проекта, зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергея Бидонько.

Ранее за внесение подобных изменений выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в ходе конференции "Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018-2019 годы".

"Считаю, что предложение о повышении разрешенной скорости автомобиля на дорогах вне населенных пунктов с 90 км/ч до 100-110 км/ч необходимо обсуждать с общественностью, экспертами и представителями ведомств. Необходимо выявить участки, которые уже готовы к такому скоростному режиму", - заявил он. Бидонько подчеркнул, что партийный проект организует "общественное обсуждение проблемы для того, чтобы выяснить мнение граждан по предложенной инициативе".

Единоросс напомнил, что предельно разрешенная скорость на городских и сельских дорогах составляет 60 км/ч, за пределами населенных пунктов позволено ехать со скоростью до 90 км/ч, по автомагистралям - до 110 км/ч, а по участкам двух трасс (М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом и М-4 "Дон") - до 130 км/ч. Депутат считает, что хорошее состояние покрытия на автомагистралях делает безопасным движение по ним с высокой скоростью, при этом отметил, что "для такой страны, как Россия", сейчас существует очень мало скоростных дорог.

Одновременно Бидонько указал, что "необходимо провести сравнительный анализ ДТП, случившихся в результате превышения установленного скоростного режима за последние три года, и выяснить, как нововведение [повышение разрешенной скорости движения] повлияет на сокращение их количества". "По информации ГИБДД, каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие происходит сегодня именно из-за несоблюдения водителями скоростного режима", - подчеркнул Бидонько.

"Единая Россия" реализует проект "Безопасные дороги", цель которого - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, совершенствование правовой базы в сфере безопасности дорожного движения, повышение дисциплины водителей и пешеходов.