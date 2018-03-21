Отделение ПФР в Костромской области опровергло наличие проблем с выплатами из маткапитала

КОСТРОМА, 21 марта. /ТАСС/. Проблем с выплатами из материнского капитала в Костромской области нет. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР).

Ранее в среду министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин раскритиковал несколько регионов за медленный процесс принятия решений по ежемесячным выплатам из материнского капитала в рамках нового "демографического пакета", стартовавшего в РФ в 2018 году. В числе проблемных регионов он назвал и Костромскую область.

"Проблем с выплатами [из материнского капитала в Костромской области] нет. В соответствии с законом, выплаты на второго ребенка осуществляются территориальными органами ПФР через кредитные организации ежемесячно, не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем приема заявления о назначении выплаты. Таким образом, с 23 марта выплаты на детей получат 17 семей костромичей, подавших заявления в феврале", - отметили в пресс-службе регионального отделения фонда.

В пресс-службе добавили, что с начала 2018 года в Костромской области приняли 26 заявлений на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в связи с рождением второго ребенка. Размер ежемесячной выплаты, которую назначают семьям, составляет 9,566 тыс. рублей. "Поскольку все семьи оперативно обратились с заявлениями, то выплаты им будут назначены с даты рождения второго ребенка", - пояснили в пресс-службе.

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин выдвинул комплекс инициатив по улучшению рождаемости в России. Среди них - введение с 1 января 2018 года ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет, продление программы материнского капитала до конца 2021 года, введение дополнительных возможностей использования средств материнского капитала, а также введение ежемесячных выплат из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им полутора лет.